Projeto para home office compacto e funcional em São Paulo

Todos os projetos assinados pelo escritório Mirá Arquitetura, de São Paulo, são focados em valorizar a experiência cotidiana das pessoas, garantindo espaços leves, funcionais e confortáveis. Com o projeto que você vai conhecer agora não foi diferente. Os clientes precisavam de um espaço mais reservado para trabalharem em casa, então resolveram aproveitar um quartinho que servia como depósito para criar o novo cômodo. Veja as imagens do projeto em 3D.