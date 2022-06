Uma casa notável e original

Até do ponto de vista do jardim, podemos ver os detalhes que fazem desta casa um projeto único e original. Uma grande parte do piso térreo é envidraçado, abrindo o interior da casa para os arredores. As grandes janelas altas fazem parte da última tendência em construção, que consiste em abrir as fronteiras entre o espaço interno e o externo.

Os arquitetos decidiram por fazer uma construção em madeira tecnicamente avançada, que se apresenta num estilo minimalista. Este projeto traz uma série de vantagens: um período de construção mais curto, materiais de construção ecológicos e sustentáveis e, como resultado, uma temperatura confortável no interior.