9 ideias para decorar o escritório em estilo japonês!

A (refinada) simplicidade do estilo japonês de decoração exige coerência e discrição nos complementos do ambiente. Se a luz externa é muita ou se a necessidade de privacidade no escritório se impõe, a cortina de esteirinha, feita com materiais naturais, se harmoniza plenamente com a atmosfera que se busca criar. Simples e natural, essa cortina não esconde totalmente o mundo de fora, apenas o coloca atrás de um véu delicado que permite a absorção no trabalho sem interferências que distraem a mente. Ela é de fácil manipulação e limpeza e pode ser instalada por qualquer pessoa, sem dificuldades. Combinada com móveis de madeira clara, a cortina de esteiriinha traz harmonia e suavidade a um espaço marcado pelo estresse da elaboração das ideias e dos prazos a cumprir.