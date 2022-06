8 dicas lindas para decoração de banheiros

Uma forma de aproveitar ainda mais o espaço do banheiro é fazer com que a parede da porta de entrada sirva de estante divisória do quarto, por exemplo. Com isso, ganha-se mais locais para armazenamento de produtos de higiene e beleza, toalhas, caixas, aparelhos para os cabelos e uma grande variedade de coisas, como velas e objetos decorativos. As estantes divisórias podem ocupar bem pouco espaço e, no entanto, fazer muita diferença na decoração do ambiente. Novamente, elas podem ser utilizadas em banheiros nos mais diversos estilos, mas ficam especialmente lindas em ambientes claros e/ou rústicos ou, ainda, em sótãos e mezaninos.