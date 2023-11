Projeto completo para condomínio de casas modernas no Vale do Paraíba

O Vale do Paraíba está localizado próximo à capital paulista e, por isso, atrai cada vez mais pessoas interessadas em fixar moradia em suas cidades. São José dos Campos, Jacareí, Campos do Jordão, Guaratinguetá, Paraibuna, entre outras, estão entre as preferências de quem pode chegar facilmente à São Paulo.

Por isso, projetos de moradias altamente seguras e bem estruturadas têm chamado cada vez mais a atenção do público. O Projeto de Condomínio de Casas Moderno é um ótimo exemplo.

Com área de, aproximadamente, 5 mil m², esse condomínio é formado por casas térreas e sobrados que, além da excelente infraestrutura, conta com a natureza ao seu redor.

Com projeto do escritório Arus Associados, as residências esbanjam acolhimento a partir de soluções arquitetônicas que tiram projeto da textura da madeira para aquecer os ambientes internos e grandes panos de vidro que integram interior e exterior.

A grande área disponível foi muito bem aproveitada para oferecer complementos que reforçam ainda mais a sensação de conforto longe da capital. Com área de lazer individual, espaço gourmet e piscina com deck, as residências são o destino perfeito para relaxar completamente.

O trabalho foi incrivelmente bem desenhado e vale a pena ser visitado. Quem sabe não é sua futura casa dos sonhos?

Siga conosco, confira e inspire-se!