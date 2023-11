Projeto de Interiores de Apartamento na Barra da Tijuca, RJ

A sofisticação e a elegância com modernidade são a marca deste projeto de interiores para um apartamento localizado na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. O projeto foi desenvolvido pelo escritório Ana Adriano Design de Interiores, localizado na capital fluminense e atuante em todo o Brasil. A profissional formou-se em 1997 em composição de interiores pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, além de ter participado de cursos de Lighting Designer e Feng Shui.

O escritório, que desenvolve projetos nas áreas residencial, corporativa e comercial, tem como prioridade as expectativas e necessidades do cliente. Mas esses projetos também têm a marca da designer, que aprecia o estilo contemporâneo, as cores, a decoração mais limpa, a simetria, o equilíbrio e, acima de tudo, o conforto.

Para Ana Adriano, os ambientes têm que ser criados em função do seu dia-a-dia, da funcionalidade e da utilização privilegiada do espaço. Da mesma forma, eles têm que traduzir o modo de vida, a rotina, os gostos e a história do cliente de forma funcional e agradável.

A empresa realiza tanto projetos presenciais quanto via internet, o que diminui os custos do cliente. A equipe multidisciplinar do escritório Ana Adriano Design de Interiores é capacitada para atender às necessidades e anseios do cliente, também de modo a traduzir a personalidade e o modo de vida dele do início à conclusão do projeto. O escritório conta ainda com parcerias com lojas de diversos segmentos de modo a oferecer conforto e comodidade ao cliente durante a execução do projeto.

O processo da elaboração de um projeto no escritório Ana Adriano Design de Interiores inclui: briefing para definição do perfil do cliente e suas necessidades; planta baixa com distribuição de movelaria e conceituação de cada ambiente; planta técnica demolir/construir; projeto luminotécnico; planta de pontos de elétrica; planta de pontos de hidráulica; paginação de revestimentos para pisos e paredes; projetos executivos de marcenaria e peças especiais; imagens em 3D; memorial descritivo; planilha de especificações; e planilha orçamentária.

Outro serviço oferecido ao cliente pelo escritório é a assessoria na decoração de ambientes da casa, reposicionando mobiliário e especificando papéis de parede, cortinas, tapetes e objetos de decoração, quadros e outras obras de arte.





Com total liberdade criativa permitida pelos clientes, o projeto de interiores foi concebido pelo escritório Ana Adriano Design para um casal que trabalha com moda e tem três filhos. O cotidiano da família exigia um projeto funcional e prático no qual a arte e a beleza estivessem constantemente presentes na casa.

Nas imagens acima e abaixo, temos um dos ambientes do grande living room do apartamento. Nele, os tons neutros se destacam na decoração, com tons claros nos sofás e no tapete felpudo. A parede de fundo em tom castanho confere um toque aconchegante, assim como as lindas poltronas em couro com design em linhas sinuosas.