Um loft artístico e lúdico em Londres

O quarto principal apresenta um design maravilhoso, com piso em parquet e decoração discreta que moldam as curvas suaves do estilo contemporâneo. A cama cinza faz contraste com os tons vibrantes do guarda-roupa. O quarto é aconchegante, artístico e relaxante, com uma bela poltrona, azul pronta para aproveitar ao máximo a luz do sol e do ar que flui através de uma janela clássica.