Projeto de Arquitetura de Interiores em Apartamento de SP

A suíte de casal tem um projeto de interiores com as mesmas cores sóbrias combinadas com madeira clara. As paredes pretas destacam a composição de quadros em preto e branco de diferentes tamanhos acima da cabeceira da cama, a qual é revestida em linho e emoldurada em madeira. As mesinhas laterais apostam na diferença: do lado esquerdo, uma mesinha preta redonda; do lado direito, um criado-mudo em madeira.

Como no living room, o piso em madeira traz aconchego, assim como o tapete claro que contrasta com o armário embutido na cor preta. Na imagem abaixo, é possível ver que na parede oposta a cama está uma grande estante planejada com prateleiras pretas emolduradas pelo painel de madeira ripada que reveste a parede inteira. O resultado é sofisticação pura!