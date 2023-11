Projetos de Interiores Integrados em Apartamentos Alugados em SP

Na imagem anterior, quem brilha é a área de estar. O que tem de pequena, ela compensa com a sofisticação da maravilhosa parede revestida em madeira, cujo design introduz movimento e criatividade ao ambiente.

A imagem mostra ainda uma solução muito inteligente e bem-sucedida na tarefa de driblar a falta de espaço: o sofá branco de linhas minimalistas e óbvio conforto foi disposto diante da TV do painel em madeira, com as costas do móvel escondidas atrás de um belo buffet branco, feito sob medida, que abraça também a lateral do sofá, onde faz as vezes de mesa de apoio.

Dessa maneira, cria-se uma linha divisória invisível entre o ambiente de estar e o de jantar, ao mesmo tempo em que se preserva o conceito de integração de espaços. Já na imagem acima, vemos a sala de estar ao fundo, cuja sofisticação e modernidade são inegáveis, e a sala de jantar no primeiro plano, a meio caminho entre a área de estar e a cozinha.

Mas o destaque aqui é, na verdade, o hall de entrada mínimo e perfeito, à direita da imagem. O calor da madeira do pequeno aparador de linhas retas e simples se harmoniza claramente com os tons neutros dos dois baús antigos que servem de decoração. A leveza do espaço fica por conta das flores brancas e o belo espelho redondo sem moldura.