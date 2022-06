A casa minimalista de portas invisíveis

O minimalismo presente na cozinha traz a presença de uma composição perfeitamente iluminada, ampla e dividida com maestria. À esquerda, notamos a cozinha com o teto de concreto, dando um toque masculino e industrial ao espaço. As três pequenas lâmpadas escolhidas na cor branca levamo o olhar para o armário minimalista de portas invisíveis que traz a presença de uma coifa embutida. A parede toda revestida de pequenos azulejos brancos com rejuntamento na cor escura, marca um contraste muito interessante ao espaço, que segue um planejamento perfeito com a presença da bancada branca onde está o pequeno fogão.

O piso instalado de maneira a dar a sensação de amplitude ao local, leva o olhar em direção à sala de jantar que traz a divisão de espaços com o revestimento com placas de madeiras lisas e trabalhadas com composições artísticas. O conjunto de mesa com cadeiras também em madeira maciça, fazem uma composição caprichosa, conferindo unidade quanto aos materiais utilizados no espaço.

O resultado é de um ambiente perfeitamente integrado e composto.