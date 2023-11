Projeto para clínica odontológica no Rio de Janeiro

Esse é o consultório principal da clínica, no qual a designer precisou adequar as mudanças de acordo com a marcenaria que já havia no ambiente. O tom de cinza mesclando com o branco trouxe um visual mais acolhedor, diferente de muitos consultórios que ainda acreditam em usar apenas branco, quando na verdade acabam por deixar o ambiente frio e desagradável.

Mas, se pode contar com uma profissional que tem mais de 20 anos de experiência em personalização de espaços, existe a grande vantagem de ter certeza que todos os detalhes serão planejados com muito cuidado, pensando especialmente no bem-estar dos clientes.

Note que a mesma identidade visual usada na recepção foi também aplicada nesse consultório, com detalhes decorativos em dourado e essa característica da organização minimalista, sem excesso de elementos, reforçando a mensagem de um ambiente organizado e tecnológico.