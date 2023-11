Projeto de Reforma Arquitetônica de Sobrado em Curitiba, PR

Na fachada, o destaque são as linhas retas horizontais que modernizam o conjunto. O revestimento escuro da fachada das janelas nos dois pavimentos se suaviza com a leveza do teto branco. A entrada da casa, com portões de pedestre e para carros, ficou mais leve com a estrutura vazada. Por sua vez, o projeto de paisagismo criou um pequeno jardim com arbustos e gramado que emprestam cor e frescor à fachada de cores neutras.