Uma casa para sonhar de olhos abertos!

A imensidão do azul que cerca este projeto é incrível. À frente da casa notamos a piscina de borda infinita que torna o espaço um verdadeiro paraíso para ser desfrutado em qualquer horário que se desejar. A volumetria assimétrica dos blocos proporciona muita beleza com as linhas amplas que constituem o desenho externo. As pedras que compõem as colunas do projeto trazem um toque rústico, assim como a textura crua da fachada pintada de branco e as madeiras que compõem as varandas. A presença das pequenas janelas no bloco principal proporciona ainda um toque de simplicidade e acolhimento, trazendo características das casas comumente vistas na costa grega. O resultado é encantador e vale cada segundo de nossa visita.