Projeto de Design de Interiores em Apartamento de SP

Quer mudar de casa sem sair da casa? Nada que uma repaginada não resolva maravilhosamente, em especial se a casa ou o apartamento é alugado e não dá para mexer na estrutura. Neste livro de ideias, apresentamos a transformação de um apartamento de 165 m², alugado, que foi possibilitada por um projeto completo de design de interiores. O projeto foi concebido e executado pelo escritório Marcela Rocca Arquitetura e Design, sediado em São Paulo.

A empresa desenvolve projetos de arquitetura e design de interiores para clientes residenciais e comerciais, projetos de marcenaria e planejados, iluminação, reformas, acompanhamento de obras e consultoria com atendimento online para todo o Brasil. O escritório, que conta com uma equipe completa de profissionais, atende presencialmente clientes da capital paulista, Alphaville, Barueri, Sorocaba e Porto Feliz, entre outras cidades.

Segundo a profissional, o trabalho do escritório Marcela Rocca Arquitetura e Design tem como premissas o compromisso, a ética e a inovação e, a partir delas, cada projeto é único e realizado com profissionalismo, sempre respeitando o gosto de cada cliente. O objetivo de cada projeto é interpretar os desejos e necessidades do cliente e, com o projeto concebido, gerenciar e executar toda a obra.

A designer, que admite uma preferência pelo estilo contemporâneo, costuma dizer que, para criar um projeto, precisa apenas de papel, lápis e trena – e dos sonhos e anseios do cliente. Seu público-alvo são as famílias e as pessoas solteiras e os projetos de casas a entusiasmam particularmente, como a primeira casa que projetou, um projeto com riqueza de detalhes em Porto Feliz, na região metropolitana de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo.

A profissional dá especial destaque à consultoria, que pode ser feita online para todo o Brasil ou presencialmente (se for em São Paulo), como uma alternativa mais rápida e acessível financeiramente: o projeto é entregue em 15 dias e R$ 400,00 é o valor de cada ambiente.

O projeto consiste em briefing com as necessidades do cliente; planta baixa com layouts; planta baixa com cotas; projeto executivo de marcenaria; paginação de revestimentos para pisos e paredes; planta de forro, iluminação e pontos de tomada e hidráulica; imagens em 3D com imagens e vídeo; e memorial descritivo.





Neste projeto, o trabalho de design de interiores do apartamento no bairro Moema, na capital paulista, envolveu diversos serviços como pintura, seleção e colocação de papéis de parede, espelhos, cortinas, adornos, marcenaria e envidraçamento da sacada.