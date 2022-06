Moderna e luminosa: uma casa clean e desejável

O papel de um escritório de arquitetura ou um estúdio de design não é apenas desenhar um projeto de uma residência, mas também oferecer soluções criativas, eficientes e expressivas para seus clientes. Outro ponto importante nos dias de hoje, é entender o ambiente circundante, especialmente em áreas integradas a espaços naturais. Além é claro de utilizar modernas técnicas construtivas e novas tecnologias aliadas á interação dos espaços internos e externos seguindo critérios de estética, conforto e funcionalidade para chegar a um resultado equilibrado e harmonioso.

A residência que Homify vai mostrar hoje está implantada em um terreno em aclive, na forma de trapézio. O amplo programa de necessidades do projeto impedia recuar a edificação e as restrições do regulamento do condomínio em relação à altura permitida, levou a equipe da arquiteta Renata Kummer a optar pela criação de um subsolo para abrigar a área de serviço e a garagem.

A escolha da estrutura metálica decorre da facilidade em vencer grandes vãos, da precisão construtiva e da compatibilidade com outros materiais. E também mantém as características do estilo moderno presente nesta habitação que está localizada em São Paulo.