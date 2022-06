Casa campestre cheia de personalidade

O lema estética, funcionalidade e tecnologia da equipe do escritório de arquitetura Carlos Eduardo de Lacerda tem funcionado muito bem durante o desenvolvimento de seus projetos. Não importa se o projeto arquitetônico será no meio do Mediterrâneo, no centro de uma grande cidade ou nas montanhas, ele é reconhecido pela qualidade técnica, pelo conceito e pelo uso de preceitos de sustentabilidade em suas criações.

O escritório, que está ativo há mais de três décadas, também é conhecido por desenvolver ideias inovadoras e bem sucedidas conceitualmente. Estas técnicas são aplicadas de acordo com as características próprias de cada obra, considerando-se o local e os materiais a serem utilizados.

Neste livro de ideias, Homify vai levá-lo para conhecer mais uma residência desenvolvida por sua equipe e que se encaixou perfeitamente com a natureza circundante. Uma casa campestre, um lugar para se viver literalmente em paz. Mergulhe com a gente neste óasis nas montanhas.