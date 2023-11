10 ideias para decorar quartos pequenos que vão ficar ótimas na sua casa

Cores claras e neutras são boas opções para quem deseja um quarto charmoso e acolhedor. E nesse projeto, isso foi realizado com a parede cinza ao fundo que tem a companhia do pequeno quadro azul.

Atrás da cama, a cabeceira branca traz uma transição suave e agradável com as cores predominantes e combina bem com os móveis de apoio. No teto, as luminárias pendentes complementam o visual moderno do espaço.