Incrível casa de madeira ecológica

O banho do casal foi concebido para servir como banho e spa privativo. Portanto, os materiais foram escolhidos de modo a realçar a sensação de comodidade e relaxamento, com destaque para o piso de pedra natural e para os elementos em madeira, como os nichos para armazenar toalhas, a bancada e o armário do lavatório, que dialogam com o piso e com as esquadrias de madeira realçando a sensação de acolhimento. Um dos destaques do banho do casal é a banheira de estilo free standing, que agrega elegância ao ambiente e proporciona aos moradores um banho relaxante e romântico.

