Uma casa de férias maravilhosa

A cozinha é ampla e também dispõe de luz natural abundante e vistas para o espaço externo. A cozinha está organizada em forma de L e conta com armários planejados de madeira com acabamento em laca de cores preto e branco e com uma bancada em forma de ilha, com tampo de pedra, na mesma cor dos armários. Outro destaque é o conjunto de prateleiras de vidro, que servem como suporte para objetos de cozinha que ficam à mostra como artigos decorativos, dando mais charme e personalidade à cozinha. Um pendente em forma de cúpula de cor preta complementa a composição alvinegra do ambiente.