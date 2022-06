Cabana rústica fenomenal

Passemos ao interior da residência. No living room predominam as cores neutras e as texturas e aspectos originais dos materiais de acabamento, com destaque para o revestimento cimentício das paredes e do teto e para o piso de madeira, que realçam o charme e o estilo rústico do ambiente.

O bloco social é composto de um espaço único, que abriga a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar. A cozinha ampla conta com uma bancada em forma de L e com um armário de madeira embutido, cujos nichos permitem que os utensílios fiquem expostos como peças decorativas. A sala de jantar é composta de uma mesa de madeira, de um conjunto de cadeiras sortidas, incluindo duas cadeiras DSW, projetadas pelo casal Eames, inspiradas no desenho da Torre Eiffel, e dois pendentes de estilo vintage, que reforçam a atmosfera rústica e despojada do ambiente.