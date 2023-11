Projeto de Arquitetura de Interiores de Escritório em SP

Na varanda, as peças de mobiliário em madeira têm design moderno e elegante. De um lado, um banco longo com linhas retas e puras. Do outro um pequeno conjunto de mesa e banquetas, todas as altas, nas quais se combinam o tampo e os assentos em madeira com as estruturas leves e esguias em metal escuro. Para coroar, mais um toque de verde, desta vez natural, com um vaso claro com arbusto.