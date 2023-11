10 projetos de interiores do Studio Ideação que vão inspirar você

Seguindo para ambientes para residências, conhecemos esse banheiro decorado com um toque de romantismo com as flores no vaso. A decoração conta com revestimentos do tipo metrô , refletindo a iluminação. A escolha pelo amplo espelho oi ótima para trazer percepção de maior espaço interno.

Já a pia preta com cuba de apoio e prateleiras inferiores ficou ótima para atender as necessidades do dia a dia.