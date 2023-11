Projeto contemporâneo de área gourmet e cozinha no Rio de Janeiro

Nesse espaço é possível ver a área de cozinha ao fundo, uma linda mesa de madeira rústica ao centro e, no primeiro plano, uma sala de estar que também conta com uma linda mesinha de centro rústica, no mesmo estilo da mesa de refeições. Todos os espaços são integrados, comportando com conforto pelo menos 10 pessoas.

Note também no detalhe cheio de criatividade e sofisticação do forro, que é de madeira com uma iluminação em filetes, muito moderna, complementando a integração dos ambientes. Sobre a mesa de jantar, foi instalada uma luminária pendente que segue o mesmo padrão das luzes embutidas no forro, em linhas geométricas finas, mesclando o rústico com o moderno e dando vida ao estilo contemporâneo.

Quando o objetivo é oferecer conforto aos convidados, é muito importante que se tenha um bom espaço para circulação e que todas as poltronas sejam, de fato, confortáveis. Nesse projeto, a escolha das cadeiras da mesa de jantar e do sofá com poltronas na sala de estar foram pontuais para satisfazer essa necessidade. A mobília é muito convidativa e abraça quem senta para relaxar ou fazer a refeição.

Outro aspecto que merece ser mencionado é a integração do espaço interno com o externo, que pode ser separado ao fechar as portas de vidro, mas que também pode ser integrado quando elas estão abertas. Essa é uma ótima solução para ter ambientes mais leves, arejados e com a melhor iluminação possível.