Projetos de Design de Banco Longo em Madeira em Camacã, BA

A madeira é o material nobre empregado nos bancos longos desenhados e produzidos pela empresa Camacã Design em Madeira, a primeira do Brasil a obter madeira licenciada da Mata Atlântica, no sul da Bahia, para produção legal de móveis e utensílios de decoração.

A Camacã Design em Madeira não desmata: sua matéria-prima é a árvore já morta, madeira certificada e cadastrada nos órgãos ambientais. Galhos, troncos e raízes descartados pela própria natureza se tornam lindas peças nas mãos da equipe da empresa, que acredita que a sustentabilidade é o que permite que todos ganhem ao se respeitar a natureza.

Os troncos, galhos e raízes esculpidos na mata ao longo do tempo oferecem muitas possibilidades para o design e se transformam nos móveis e esculturas de alta qualidade da Camacã Design em Madeira.

A empresa baiana, que fabrica mobiliário e acessórios em madeira, os quais podem ser feitos sob medida, atende a clientes do Brasil e do Exterior. Entre as linhas oferecidas está a de bancos longos, sempre de madeira maciça. As peças podem ter assentos ou não, rodízios, pés de madeira, pés de ferro, aço cortem ou acrílico.

Elegantes e sofisticados, os bancos longos da Camacã Design em Madeira podem ser utilizados em áreas internas ou externas, dependendo do acabamento utilizado. A seguir, apresentamos diversos exemplos de banco longo em madeira da Camacã Design em Madeira. Confira!