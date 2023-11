Projeto espetacular de cozinha sob medida em Porto Alegre

Quem nunca sonhou em ter uma cozinha perfeita? Principalmente em fases de construção ou reforma da casa ou apartamento, a cozinha se torna um dos principais alvos quanto a sua configuração e decoração.

Afinal, por mais que os moradores não tenham afinidade com as experiências culinárias, é necessário que esse espaço esteja bem organizado e seja funcional para facilitar a limpeza e as aventuras esporádicas.

Por isso, temos certeza de que todos se apaixonarão pelo projeto que conheceremos hoje.

Desenhada pelo escritório Rabisco Arquitetura, de Porto Alegre (RS), esta cozinha tinha como objetivo ser aberta para a sala de estar, mas não a ponto de utilizar o estilo americano. Para isso foram escolhidos armários desenhados sob medida para que se configurassem como grandes painéis unindo ambos os ambientes.

Charmosa, funcional, moderna e inteligente, essa cozinha merece todos os adjetivos possíveis quando o assunto é ter um ambiente perfeito. E você vai descobrir isso nas imagens abaixo.

Siga conosco e inspire-se!