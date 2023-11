Projeto em 3D de casa moderna e funcional em São José dos Pinhais/PR

Os projetos assinados pelo escritório Danilo Rodrigues Arquitetura, de Curitiba/PR, são principalmente na área residencial. Esse foco permite que a equipe ofereça uma gama de serviços detalhados aos clientes, sabendo exatamente o que não pode faltar quando o assunto é morar bem. Fachadas modernas, projetos elegantes e funcionais para ganhar valor de mercado são características presentes em todos os trabalhos do escritório.

Não foi diferente com o projeto dessa casa térrea que você vai conhecer agora. O arquiteto Danilo Rodrigues foi contratado por um casal para criar uma residência com cerca de 160 m2, com o melhor aproveitamento de espaço possível e muito conforto para receber visitas. Sem esquecer, é claro, de imprimir a personalidade dos residentes em todos os detalhes. E assim foi feito. Veja as imagens em 3D do projeto.