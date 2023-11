Projeto em 3D para residência moderna em Foz do Iguaçu

Por essa perspectiva é possível ver mais detalhes de como foi desenhado o telhado, que é embutido, típico desse estilo arquitetônico. Note que na torre de vidro há uma abertura que promove esse efeito inclinado bem diferente.

São muitos espaços para aproveitar. As laterais possuem muita entrada de luz e ventilação com sacadas e fendas que funcionam como janelões. É também na lateral que está a porta de entrada, protegida por um alpendre de vidro. Aos fundos, a família desfruta de uma agradável área de lazer com piscina.

Se você gosta de projetos criativos como este, vai gostar de conhecer mais trabalhos realizados pelos profissionais do escritório Hart-Mann Arquitetos Associados, que está há 30 anos no mercado, sempre atualizado com as novas tendências mundiais em arquitetura, urbanismo e design.

