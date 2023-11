Projeto de interiores para casa de alto padrão em Brasília

Brasília é uma cidade sempre muito agitada. A alta concentração de pessoas que busca a cidade para morar e os longos trajetos de deslocamento trazem uma rotina acelerada que pede um local confortável para descansar e chamar de lar. E se puder ser uma casa de alto padrão, melhor ainda.

É assim é o projeto que conheceremos hoje. Com projeto do escritório Inglobal Planejamentos, a casa conta com 300 m² de área construída, onde estão área de lazer com piscina, salas integradas, três quartos, escritório e muitas ideias boas para conhecer.

Navegando pelas imagens abaixo, você notará aplicações como a fachada de pedra e vidro, a integração de espaços sociais e escolha de elementos coloniais que propõem um toque ainda mais charmoso no lar.

Vale a pena seguir conosco e se inspirar por cada detalhe!