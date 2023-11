10 Ideias Maravilhosas para a Sala de Jantar

Aquela mesa de jantar toda combinadinha com as cadeiras, naquele figurino tradicional, perdeu faz tempo o posto para uma decoração mais criativa e sem medo de ousar e misturar. Na imagem acima, o grande living revela a forte presença da madeira e dos tons neutros cria um espaço leve e aconchegante.

O ambiente da sala de jantar segue a mesma receita de leveza e aconchego, mas com modernidade e sofisticação. A mesa branca de linhas retas ganha o complemento da cadeiras brancas com estrutura em madeira e design moderno no qual se resgata a leveza clássica da palhinha no encosto.

O contraste aparece com as cadeiras pretas, maiores e mais encorpadas, que coroam as cabeceiras da mesa e criam um contraponto de solidez à leveza do conjunto de jantar. O toque de classe fica por conta da luminária moderna com pendentes.