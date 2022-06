Entre trópicos: reforma residencial em Luanda!

Os novos acabamentos certificam uma chegada marcante ao interior e prometem causar uma boa primeira impressão. O piso em porcelanato é um dos mais utilizados hoje em dia e sua abundância no mercado possibilita os mais variados resultados. No caso, os arquitetos apostam na elegância clássica do preto e branco e brincam com as cores ora desenhando uma moldura, ora desenhando um xadrez no piso. Na escada foi aplicado um guarda corpo em vidro sem adição de outros elementos, resultando em um componente limpo e discreto.