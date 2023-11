Projeto Arquitetônico de Área Gourmet em Sete Lagoas, MG

Não existem espaços pequenos, apenas espaços mal planejados. Essa máxima orientou com sucesso a criação da área gourmet de 9 m² de uma casa térrea em Sete Lagoas, em Minas Gerais. O projeto foi concebido e executado pelo escritório Fark Arquitetura e Design, sediado em Belo Horizonte.

A empresa atua principalmente na capital mineira, atendendo a clientes residenciais e comerciais com serviços de arquitetura, design de interiores e reformas. Os projetos são desenvolvidos desde a concepção até a execução por uma equipe completa formada por arquiteta, designer e engenheiro.

O escritório Fark Arquitetura e Design nasceu da parceria entre conhecimento e experiência de duas amigas apaixonadas por arquitetura, a arquiteta Fernanda Palhares e a designer Kátia Trindade, e chegou ao mercado com uma abordagem de diálogo aberto e atencioso com o cliente em todas as etapas, em projetos que conjugam perfeitamente a estética e a funcionalidade.

Para propor soluções inteligentes e criativas para as mais variadas necessidades e anseios de seus clientes, a equipe da Fark Arquitetura e Design se mantém atualizada sobre as tendências do mercado de arquitetura e design, as novas tecnologias e o conhecimento de inovação, oferecendo assim qualidade e eficiência em seus projetos.