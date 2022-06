Terraço novo, vida nova!

A aplicação do mesmo piso do terraço na escada traz a sensação de continuidade e o usuário é conduzido naturalmente ao pavimento inferior, onde encontra a piscina. Para criar dinamismo e um ambiente mais descontraído, o arquiteto brinca com recortes no piso criando jardins no nível do terraço e um pequeno muro de contenção abaixo que pode servir como banco desde o nível inferior.