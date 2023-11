8 projetos de interiores fantásticos que você precisa conhecer!

Para esse banheiro, o resultado foi pura sofisticação. A área do lavabo conta com madeira e bancada espelhada com grandes gavetas.

A cuba esculpida com bicas modernas tem a companhia do balcão espaçoso. Ao fundo, o espelho toma toda a parte superior da parede e reflete a iluminação.

Para a área de banho, os revestimentos com pedras combinam perfeitamente com o aspecto da madeira no piso do lavabo e criam uma atmosfera especial para os momentos de relaxamento.