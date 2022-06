Casa minimalista tem arquitetura moderna e revestimento estilo industrial

Menos é mais. E quando pensamos nesta frase alinhada a ideias de arquitetura e decoração, o resultado é o estilo minimalista. Um estilo que organiza a pouca quantidade de elementos no ambiente, priorizando as linhas retas e amplas, o grande espaço para movimentação e o toque moderno em detalhes que fazem muita diferença. Estilo preferido de quem gosta de organização e pensamento livre para criar com poucos elementos, mas dar um alto significado a esta criação, o estilo minimalista é o grande protagonista do projeto que trouxemos hoje.

Desenhado pelo escritório mexicano ADI / Arquitetura e y Diseño Interior, o projeto mostra muita beleza nas linhas amplas que compõem sua fachada. Com o uso inteligente de cimento, concreto, aço e madeira, o projeto apresenta características especialmente modernas que resultam em espaços amplos, limpos e que somam sobriedade e requinte. O toque especial decorativo fica por conta do espelho d'água instalado sobre os blocos da construção e que cai graciosamente como cascata no quintal do lar.

Para conferir as belezas que resultaram em um projeto moderno, refinado e muito amplo, convidamos você a vir conosco para conhecer os espaços desta maravilhosa casa que, certamente, fará você se apaixonar por este estilo arquitetônico tão incrível, que é o minimalista.

Aproveite o passeio e inspire-se!