Projeto de arquitetura e interiores para clínica dermatológica em Campo Grande

Além da área de espera, a clínica conta também com um local reservado ao café. Por ali, as soluções são puro encanto!

O piso elevado com textura de madeira conta com desenho orgânico e cria uma ilha criativa onde estão posicionadas as mesas. Ao fundo, as madeiras criam um painel vazado com iluminação para destacar ainda mais a cômoda charmosa.

No teto, as luminárias sobre as mesas com tampo de vidro trazem leveza e romantismo para o espaço decorado também com pequenos vasos.