Projeto sofisticado para clínica médica em São Paulo

A recepção é absolutamente impactante. Difícil não ficar na memória dos pacientes que se consultam na clínica.

O mármore negro aplicado no painel ao fundo e no balcão é espetacular. O próprio balcão da recepção foi desenhado com linhas retas, modernas, em um contorno inovador.

A madeira ao fundo proporciona elegância e aconchego, o que é fundamental para um espaço de acolhimento.

A mesa sofisticada para o café tem design incrível com seus pés dourados. Ao lado, as poltronas cinza são sóbrias e confortáveis. No teto, o projeto luminotécnico com LEDs e spots traz um efeito incrível.