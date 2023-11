Projetos de Cozinha Gourmet em Reformas de Residências em SP

Cozinha gourmet é um “sonho de consumo” que muita gente tem. Afinal, quem não quer ter um ambiente criado especialmente para os prazeres da mesa e do convívio com familiares e amigos? Neste livro de ideias, apresentamos dois projetos de arquitetura residencial cujas reformas propiciaram a criação de cozinhas gourmet que são realmente um sonho!

Esses projetos foram concebidos e executados pelo escritório Elaine Hormann Arquitetura, uma empresa de soluções em arquitetura e modernização de imóveis, sediada em São Paulo e que atua também em Berlim, Munique e Hamburgo, na Alemanha. Há anos realizando projetos de arquitetura no Brasil e na Europa, o escritório se destaca por oferecer a seus clientes projetos com jeito europeu.

A dupla formação da arquiteta Elaine Sobral Hormann no Brasil e no Exterior é responsável pela atuação multidisciplinar de sua equipe, indo da arquitetura e do design de interiores à consultoria e à assessoria imobiliária, passando pela iluminação (natural e artificial) e pelo paisagismo, o qual busca a perfeita integração entre estrutura e meio ambiente.

O objetivo primeiro do escritório é apresentar a solução ideal e singular para cada espaço com ideias modernas, criativas, sustentáveis e que priorizam igualmente o bem-estar, a harmonia, o conforto, a funcionalidade e a estética em cada projeto. A empresa oferece ainda serviços de reforma e modernização de apartamentos antigos ou novos, cujas obras são acompanhadas do início até a conclusão dos trabalhos.

No primeiro projeto, a reforma do apartamento foi a ocasião propícia para a instalação de uma cozinha gourmet conectada com a sala de estar e com a sala de jantar por meio de uma bancada de tronco de árvore em semicírculo, que conta com cadeiras no seu entorno no lado da sala de jantar e armário inferior do lado operacional da cozinha.

A cozinha gourmet prima pela sofisticação, com bancada da pia em preto, a mesma cor utilizada em paredes do espaço, e armários e marcenaria em branco, em uma combinação sempre moderna. Acima da bancada de madeira, a modernidade também aparece nas luminárias pendentes em cobre e estilo industrial e, ainda, no nicho no alto da parede, na iluminação embutida decorativa, em uma cor quente e aconchegante.