Modernidade e sofisticação de salas de estar e jantar integradas em Goiânia

No mesmo ambiente da sala de estar está essa belíssima sala de jantar que conta com muito branco e madeira clara, deixando o espaço moderno e elegante, além de estar em total harmonia com a sala de estar.

Note no design dessa linda mesa que é, ao mesmo tempo, robusta e delicada, com uma base de madeira em formato cônico, cheia de estilo. As cadeiras arredondadas complementam o conjunto com linhas leves e beleza de sobra.