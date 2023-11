20 Ideias para decorar as paredes da sua casa

As paredes pintadas com tinta branca são o básico. Elas até ajudam quando você gosta de mudar a mobília e os objetos decorativos com frequência, já que são neutras e vão combinar com tudo.

Mas, para quem é mais ousado e tem uma intimidade maior com decoração, chega um momento em que as paredes precisam participar mais intensamente do cenário.

Se você é esse tipo de pessoa, veja agora 20 ideias lindas e criativas para decorar as paredes da sua casa, todas propostas pelos arquitetos e designers de interiores da homify.