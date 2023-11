Projeto para quarto de menina com decoração inspirada em camarins

Projetos virtuais para interiores estão em alta. Com a vantagem de serem realizados totalmente online, eles facilitam a troca de informações entre cliente e arquiteto para que o resultado fique exatamente como desejado. E hoje, vamos conhecer um bom exemplo disso.

Com projeto de interiores realizado pelo escritório Mari Milani Arquitetura & Interiores, de São Caetano do Sul, este quarto foi decorado não só para confortar os sonos da moradora, como também pra facilitar o dia a dia quando for se maquiar.

E para isso, nada melhor do que um quarto inspirado em um verdadeiro camarim! Se você adora ideias criativas e está buscando inspirações para deixar o quarto mais original, vai amar esse projeto. Confira!