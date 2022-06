5 truques para decorar um apartamento pequeno

Para começar, o primeiro espaço que visitamos é a cozinha compartilhada com a sala de jantar e onde nos sentimos imediatamente acolhidos graças à natureza leve e arejada do ambiente. A área da cozinha é muito funcional e organizada. Em torno da bancada está a parede de armários, que é formada de madeira e laminado branco. A área atrás da pia e do fogão ganha charme com os azulejos estampados.