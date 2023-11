Decoração de residência com ambientes integrados em Curitiba

No mesmo espaço da área de churrasqueira, a decoradora aproveitou para criar um terraço acoplado, totalmente ao ar livre, com um lindo conjunto de vime e estampas floridas, harmonizando com o jardim. É o espaço perfeito, com liberdade e privacidade ao mesmo tempo, para aproveitar os bons momentos de lazer.

A decoração proposta para os ambientes sociais dessa residência faz o seu estilo? Então não deixe de conhecer melhor o trabalho da decoradora de interiores Neusa Moro, que atua em Curitiba e também em Lisboa (Portugal).

Com uma experiência de 36 anos no mercado e uma excelente equipe de parceiros, os projetos criados e executados por Neusa Moro são reconhecidos pelo cuidado com os detalhes, a dedicação e competência, como seus clientes fazem questão de destacar.

