17 Incríveis Ideias para a Cozinha

Uma atmosfera levemente romântica dá o ar da sua graça nesta ampla cozinha onde o branco impera. Os traços desta atmosfera aparecem na mesa de jantar redonda com suas cadeiras de design clássico com encosto de palhinha, no lustre com cúpulas rosadas logo acima da mesa e na cortina da janela, tipo franja e em tecido leve e delicado.

Vale ainda destacar a otimização do espaço, mesmo grande, onde a cozinha aberta conta com bancada de trabalho em U, com bancada de refeições em uma extremidade. a fachada externa da bancada, voltada para a área de jantar, é bem aproveitada com armários.