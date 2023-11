Projeto Arquitetônico de Residência em Campo Grande, MS

O estilo contemporâneo continua em alta na arquitetura brasileira e tem conquistado cada vez mais pessoas interessadas em projetos de casas de alto padrão. Neste livro de ideias, apresentamos um projeto arquitetônico de residência contemporâneo concebido e executado pelo escritório Julio Padilha Fabiani Arquiteto.

Comandado pelo profissional que dá seu nome à empresa, o escritório está sediado em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde o arquiteto atua desde 2010, quando terminou a sua formação superior.

A empresa também atende clientes de todo o Brasil na elaboração de projetos de arquitetura e de design de interiores, na execução de obras e na regularização de imóveis. Esses projetos são pensados para caber no orçamento de cada cliente.

Para o arquiteto, um projeto de arquitetura residencial exige do profissional que o desenvolve experiência, conhecimentos específicos, habilidades técnicas e sensibilidade artística. Pede ainda a capacidade de estar sempre antenado com as últimas tendências sobre estilos, materiais, revestimentos, mobiliário, louças e metais, sistemas construtivos e as mais variadas inovações em arquitetura, design e construção.

Também é fundamental para o profissional à frente do escritório o atendimento direto ao cliente, a fim de identificar os anseios e as necessidades de cada cliente, incluindo as maneiras como utilizam os ambientes, seus gostos, seus costumes, e de modo a permitir compor o espaço ideal, com todos os detalhes úteis para o cotidiano. Assim, as texturas e cores de cada acabamento, por exemplo, impactam diretamente no estado de espírito das pessoas, que percebem cada ambiente como aconchegante, agradável ou relaxante, entre outras qualidades.





O projeto residencial em estilo contemporâneo que apresentamos neste livro de ideias parte do desejo do cliente de uma casa arejada e compacta que primasse pela modernidade e pelo conforto no morar. Ser compacta, porém, não significa uma casa pequena. Na verdade, a residência conta com salas de estar e jantar, cozinha e varanda totalmente integrada a esses ambientes, além uma suíte máster, dois quartos, escritório, garagem para três carros e uma piscina que também se integra à varanda.