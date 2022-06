Casa geminada para duas famílias

O projeto foi concebido de modo que as casas são iguais em tamanho e têm a mesma quantidade de ambientes nas duas partes. A sala de estar, jantar e cozinha estão localizadas respectivamente, no piso térreo, enquanto os quartos ficam nos pisos superiores. Aqui vemos a sala de estar de um dos lados, que tem uma decoração moderna, com entrada de muita luz natural, graças ao posicionamento das janelas.