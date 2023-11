14 lindos projetos de interiores em 3D

Nesse trabalho lindo do escritório do Ponto Arquidesign, percebemos uma cozinha totalmente desenhada sob medida. As soluções em marcenaria permitem um visual leve, charmoso e com ótima capacidade de armazenamento.

O projeto luminotécnico com rasgo para LED no teto, iluminação embutida nos armários e pendentes sobre a mesa de jantar reforçam ainda mais a beleza do espaço.