Casa com decoração branca, portas de vidro e grandes janelas

Sala de jantar e cozinha estão situadas bem próximas, o que agrega praticidade e estimula a convivência familiar. A sala de jantar conta com uma mesa de jantar de madeira laqueada em branco, com destaque para as curvas sinuosas dos pés da mesa, com cadeiras de design contemporâneo com toque clássico e cor lilás, com um aparador revestido de espelhos e com uma luminária de estilo rústico feita de ferro e vidro. A cozinha, organizada em forma de L, conta com armários de madeira embutidos, com acabamento em laca na cor bege, e com duas bancadas, uma bancada de trabalho e uma bancada de apoio em forma de ilha, que agrega versatilidade e modernidade ao ambiente.