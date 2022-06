Uma reforma para aplaudir de pé

Já pensou se pudéssemos apagar da memória algumas lembranças desagradáveis? O cinema já brincou com esta ideia, no filme “Brilho eterno de uma mente sem lembranças”, porque é na verdade uma ideia com a qual muitas pessoas flertam. Mas a verdade é que preservar a memória é essencial para o nosso desenvolvimento pessoal. Na arquitetura, preservar a memória significa preservar os edifícios com valor arquitetônico e histórico para a identidade de uma cultura ou local. Ás vezes é a lei que determina se um edifício ou uma paisagem devem ser preservados, às vezes é o próprio arquiteto ou o cliente que opta pela preservação, por detectar aspectos materiais e culturais que eles valorizam.

Homify desembarca hoje na Holanda, mais precisamente na cidade de Breda, para apresentar um projeto de reforma simplesmente incrível. A reforma foi conduzida pelo estúdio holandês Joep Van Os, que buscou preservar as treliças originais da estrutura, constituídas de peças de madeira, e dar ao antigo celeiro uma função residencial com espaços integrados, amplos e integrados à paisagem natural circundante. O resultado é mais do que surpreendente. É digno de aplaudir de pé.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta casa histórica completamente restaurada e repaginada? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens deste celeiro de estrutura de madeira antigo que renasceu para dar vida a um loft contemporâneo simplesmente deslumbrante