Ampliação de um lindo chalé escocês

O que seria das paisagens britânicas rurais sem os pequenos chalés românticos, com suas fachadas de pedra, cercas, jardins exuberantes e encanto singular, que permeiam a região? Estas casas idílicas e seus estilos de vida sempre fizeram parte do imaginário das pessoas e, por isso, muitos programas de TV, filmes e novelas, representam como seria a vida em uma das centenas de aldeias da Grã-Bretanha.

Pense por um um segundo o quão bom este estilo de vida pode ser. Provavelmente você se vê cuidando do jardim? Ou passeando com o cachorro pelas áreas circundantes? E que tal visitar os mercados de agricultores em um dia frio do outono ou enrolar-se com um cobertor em frente a lareira com um livro e uma taça de vinho? Seja qual for o seu sonho, o lado bucólico da Grã-Bretanha rural permanece forte.

Agora, volte para a realidade. Homify leva você até a Grã-Bretanha para ver o projeto da equipe do Fife Architects. Os profissionais foram escolhidos para remodelar e ampliar uma casa de campo escocêsa em St. Andrews. A extensão moderna foi planejada utilizando materiais como madeira e vidro, contrastando com a casa existente e adicionando um toque contemporâneo, sem perder o charme rural.

Neste livro de ideias, convidamos você a fazer um tour por esta beleza e obter um sabor de como é a vida na Escócia!