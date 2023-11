Reforma de armazém com fachada estilo provençal em Florianópolis

Para fazer uma reforma, nem sempre o local precisa estar com uma aparência ruim. Pode ser, apenas, que não esteja de acordo com a identidade da empresa. No caso do projeto comercial que você vai ver agora, a loja do ramo alimentício tinha uma fachada tradicional, com porta de vidro de correr, um toldo, uma pintura na cor salmão e acabamentos com ripas de madeira escura. Tudo certo, mas não era atrativo, pois não possuía um diferencial.

Sabendo dessa característica, o proprietário do negócio resolveu promover uma reforma na fachada, e para esta tarefa contou com a experiência da designer Anny Maciel, da Casa Cor de Riso, de Florianópolis/SC. Depois da reforma a loja ficou uma graça, muito mais conceitual, e o nome “Armazém Lisboa” passou a fazer mais sentido. Veja as fotos.